المقاولون العرب وصيفًا لبطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة

تقدم مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وأعضاء مجلس إدارة النادي، بالتهنئة إلى جهاز وفريق السباحة بقيادة الدكتور هانى فاروق، على خلفية نجاحهم في الحصول على المركز الثاني ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة بالأسكندرية لمرحلة ٢٠٠٥ بنات، وعدد آخر من المراكز المتقدمة لأعضاء قطاع الطويلة بقيادة أحمد عبد الرحمن المدرب العام ومدرب المرحلة أحمد بمبو والمدير الإدارى شرقاوى.

وتحت إشراف نائب مدير النشاط الرياضي ايهاب زكريا ، مدير النشاط الرياضي د. خالد حسب الله، المشرف العام على النادى على العسال.

صلاح والمجد الشخصي ..

على صعيد آخر ، تحدث المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب أخيرًا بشأن عرض الاتحاد السعودي للنجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال انتقالات الصيف الماضي.

وقال رئيس المقاولون خلال تصريحات إعلامية : "نبحث عن مجد لمحمد صلاح، وذلك أهم من الأموال التي سنجلبها من رحيله لنادي آخر".

وواصل: إذا كنا نبحث عن الأموال، لقمنا بفعل أشياء كثيرة بها متاجرة واستثمار بأولادنا.

وتابع: محمد صلاح تربية نادي المقاولون العرب ويعد ابن النادي، وهو مثلنا، يبحث عن المجد وليس المال.

وأتم : محمد عبد الناصر ناشئ المقاولون العرب، سوف يلحق أيضاً بعمر فايد في أوروبا.