الوفد تبنت القضية.. محافظ قنا يسلم خطابات تطوير 22 عصارة عسل أسود

سلم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، خطابات التطوير الخاصة بعدد 22 عصارة عسل أسود لأصحاب تلك العصارات ، وذلك تمهيدا لبدء أعمال التطوير خلال الأيام المقبلة ، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ، ودعاء سليمه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، و أعضاء فريق التكتلات الاقتصادية ، و أصحاب العصارات المقرر تطويرها بدعم من برنامج التنمية المحلية ، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو مواصلة تقديم الدعم لأصحاب الحرف التراثية ، للمحافظة عليها وتنميتها ضمن استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور فعال فى النمو الاجتماعى والاقتصادى ، فضلًا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية فى الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه تم اختيار 22 عصارة عسل انطبقت عليها شروط برنامج التنمية المحلية لتطويرها، ضمن تكتل العسل الأسود ، والتى تضمنت أن تكون العصارة تعمل منذ عام 2018 أو قبل ذلك ، أن يلتزم صاحب العصارة بجميع اشتراطات استشارى الأيزو للعصارة فى موعد أقصاه شهر مايو 2024 ، أن يلتزم صاحب العصارة بسداد نصف تكلفة التطوير ، بعد تحديد قيمة التكلفة الاجمالية للتطوير فى نوفمبر 2023 ، مشيرا أن العصارات المزمع تطويرها سوف تكون نماذج يحتذى بها أصحاب العصارات الأخرى ، مشيرا إلى أنه تم التوافق على نموذج مطور لعصارة العسل ، سوف يتم تطبيقه على جميع العصارات المستهدفة ، وهو يتميز بالحفاظ على خواص العسل الأسود الحالى ، مطابق لمعايير صحة وسلامة الغذاء ، من خلال انتاج عسل بنفس مراحل الإنتاج السابقة ولكن بطريقة آلية مطورة .

و أضاف الداودي ، أنه بموجب خطاب التطوير الذى تسلمه اصحاب العصارات اليوم ، سوف يلتزم برنامج التنمية المحلية بدفع 50% من تكلفة التطوير ، على أن يقوم صاحب العصارة بدفع باقى التكلفة ، لافتا إلى أن تطوير عصارات العسل الأسود سوف يتيح لأصحابها ، الحصول على شهادات الجودة الخاصة بصحة وسلامة المُنتج ، مما يمكنه من تصدير العسل إلى الأسواق الخارجية ، لا سيما أن منتج العسل الأسود من المنتجات الفريدة من نوعها و لا يوجد منافس له على مستوى العالم .

وأكد محافظ قنا، أن برنامج التنمية المحلية أحدث طفرة كبير على مستوى محافظة قنا ، من خلال المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بتمويل من البرنامج فى قطاعات المياه والصرف الصحى ، والتكتلات الاقتصادية ، وبناء القدرات ، وترفيق المناطق الصناعية ، حيث تعد المنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادى ، و كلاحين قفط ، من أولى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية التى يتم ترفيقها بجميع المرافق ( كهرباء – مياه شرب – صرف صحى – تليفونات – غاز طبيعى – طرق ) .

اقرا :قلعة صناعة العسل الأسود فى قنا تنهار https://www.alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2619515-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1

وكانت جريدة الوفد فى وقت سابق قد دقت ناقوس الخطر حول إنهيار صناعة العسل الأسود بمحافظة قنا، من خلال عمل تقرير متكامل عما تواجه تلك الصناعة التى تشتهر بها المحافظة تحت عنوان قلعة صناعة العسل الأسود فى قنا تنهار، جرى تسليط الضوء عما تعانيه تلك الصناعة من أزمات، اعقبه عمل عدة مؤتمرات وانشاء تكتل منتجى العسل الأسود وجمعية منتجى العسل الأسود فضلاً عن ايفاد العديد من اللجان المختصة لبحث احتياجات منتجى العسل للمنافسة بشكل اكبر فى الأسواق الخارجية والحفاظ على الصناعة من الاندثار .