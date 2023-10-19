أخبرت أخصائية الغدد الصماء إيلينا مامونتوفا كيفية تحديد الجرعة الصحيحة من فيتامين د، وقالت في مقابلة مع AiF إن نقص فيتامين د، الذي يزداد خطره في موسم البرد، يضر بالجسم.

يؤثر هذا الفيتامين على تنظيم الكالسيوم والفوسفور، وإذا لم يكن كافيا، تزداد مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، وضعف المناعة، وتدهور وظيفة العضلات، وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وذكرت الطبيبة أن نقصه يمكن أن يسبب مشاكل في الصحة العاطفية والعقلية.

وأشارت مامونتوفا إلى أن بعض المنتجات الغذائية تحتوي على فيتامين د على سبيل المثال، يوجد في الزبدة الطبيعية والحليب وكبد سمك القد والصفار ومع ذلك، لكي يتم امتصاصه بالكامل منها، يجب أن يتلقى الجسم أيضًا العناصر الغذائية الأخرى، ويجب أن يكون الشخص قادرًا على الجمع بين الأطعمة المختلفة بشكل صحيح ومع ذلك، ليس من الواضح دائمًا ما هي الكمية التي يجب أن تتناول بها الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات.

وأكدت الأخصائية أن الأمر متروك للطبيب ليحدد بالضبط ما إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين د، أو ما إذا كان يحتاج إلى تناول مكملات فيتامين د، أو ما إذا كان يمكنه اللجوء إلى تدابير تجديد أخرى، بناء على نتائج الاختبارات.

ولكي تحصل على أرقام دقيقة، والتي سيتم من خلالها تحديد الحاجة إلى تجديد الفيتامين والجرعة، عليك إجراء فحص دم خاص.

ولفتت مامونتوفا إلى أن هناك رأيًا حول ضرورة زيادة جرعة فيتامين د مع تقدم العمر وغالبًا ما يتناول الأشخاص المكملات الغذائية معه، بناءً على أفكارهم الخاصة حول الجرعة المطلوبة وهذا التصرف خطأ خطير، فزيادة فيتامين د ضارة مع نقصه، وإن فائض فيتامين د لا يقل خطورة وضررا عن نقصه.