تقسيم شركة العرفة للاستثمار وتغيير اسمها مع استمرار قيدها بالبورصة

قررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تقديم مقترح إلى الجمعية العامة غير العادية بشأن تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم على أساس القوائم المالية في يناير 2023.

وقالت الشركة في بيان ، إن القوائم المالية في يناير الماضي هو التاريخ المتخذ أساسًا للتقسيم، كما تقرر الموافقة على تحديد صافي حقوق ملكية الشركة القاسمة والمنقسمة وفقًا لتقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي.

وأوضحت أن التقسيم انتهى إلى تحديد صافي حقوق المساهمين بالشركة في نهاية يناير الماضي بمبلغ 50.157 مليون دولار موزعة كالآتي 32.98 مليون دولار صافي حقوق المساهمين بالشركة القاسمة في نهاية يناير الماضي، و17.17 مليون دولار صافي حقوق المساهمين بالشركة المنقسمة.

ومن المقرر أن تظل العرفة للاستثمار -القاسمة- كما هي وتعديل اسمها ليصبح كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية وتخفيض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 7 سنت بإجمالي رأسمال مصدر يبلغ 32.91 مليون دولار موزع على 470.25 مليون سهم، وعلى أن يتم تجنيب الفارق بين رأس المال المصدر وحقوق المساهمين البالغ 64.37 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.

وفي المقابل، ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بقيمة اسمية 3.6 سنت للسهم بإجمالي رأسمال مصدر يبلغ 16.92 مليون دولار موزع على 470.25 مليون سهم، وسيتم تجنيب الفارق بين رأس المال المصدر وحقوق المساهمين والبالغ 246.85 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.

وبحسب البيان، ستكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات وبذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم وبناء عليه ستظل نسب المساهمين كما هي.

وأرجعت أسباب التقسيم إلى أنه سيؤدي إلى سيولة للسهم نتيجة جذب قاعدة أكبر من المستثمرين، وإتاحة المزيد من الفرص للشركتين للنمو والمشاركة في استثمارت جديدة تناسب مع طبيعة كل نشاط.

ومن الأسباب أيضًا زيادة تركيز الإدارة على كل نشاط للوصول إلى أعلى مستويات الأداء من خلال إدارة متخصصة لكل شركة، وتوضيح المركز المالي للشركتين من خلال توزيع أوصول والتزامات بحسب مجال انشطة الشركات التابعة لكل شركة.

ومن المقرر كذلك تقديم مقترح إلى الجمعية غير العادية بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم حيث أنه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين.

كما ستناقش العمومية إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكل من الشركتين.