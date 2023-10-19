محمد عبده ينضم لقائمة الحفلات المؤجلة

انضم فنان العرب محمد عبده لقائمة الحفلات الغنائية المؤجلة، تضامنًا مع أحداث غزة، وذلك حسب ما أعلنت الشركة المنظمة للحفل.

تفاصيل تأجيل حفل محمد عبده في الإمارات

كان من المقرر إقامة الحفل في الـ 4 من نوفمبر القادم على مسرح خورفكان الشهير بالإمارات، وأعلنت الشركة المنظمة عن تأجيله نظرًا للأوضاع الراهنة وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا.

محمد عبده في مهرجان الغناء بالفصحى 2023

كان قد شارك محمد عبده حديثأ في مهرجان الغناء بالفصحى المقام في السعودية، مع الفنان الكبير لطفي بوشناق، وشهد الحفل حضور كامل العدد قدم فيه محمد عبده باقة غنائية بالفصحى وسط إنصات الحضور.

أحدث أغاني محمد عبده الملامح

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ محمد عبده من خلال “ألملامح”، والتي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، وتقول كلماتها"الملامح .. تسأليني .. ليه في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي .. من سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب".