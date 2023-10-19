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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الأطباء: ندعو أطباء مصر للتسجيل في فريق الاستعداد لإغاثة الشعب الفلسطيني

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

دعا الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، الزملاء الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية، للتسجيل في الفريق الطبي الذي يتم إعداده في لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطيني. 

 

وأشار الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء، إلى أن إجراءات اللجنة لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني يتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري. 

 

وأضاف أمين، أن الفريق الطبي من الراغبين في المشاركة، سيتم عقد دورة تدريبية سريعة لهم في كيفية العمل في الكوارث ليكون الفريق الطبي على أهب الاستعداد عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني. 

 

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن نقابة أطباء مصر من خلال لجنة مصر العطاء تنسق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم الإغاثي لأهلنا في فلسطين.

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