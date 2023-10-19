وكيل تعليم جنوب سيناء يستعرض خطة عمل تطبيق نظام البوكليت

عقد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس 19 أكتوبر، اجتماعا تنسيقيا لاستعراض خطة العمل بنظام البوكليت لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، وتحديد المسؤوليات والأدوار والمهام المطلوبة، وذلك بمقر ديوان المديرية بقاعة الاجتماعات بطور سيناء.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لقيادات المديرية ومديري الإدارات والموجهين العموم والموجهين على جهودهم المبذولة خلال فترة امتحانات العام الماضي التي كانت مشرفة، مضيفاً أن هذا هو عهدنا بكم، ونعمل جميعا بروح الفريق كما قدم وكيل الوزارة الشكر للمطبعة السرية على تميزها مشيراً إلى أنه كان هناك نظام حوكمة شديدة خلال هذا العام لتلافي أي اختراق أو تلاعب، مؤكداً أننا سنسير على هذا النهج مضيفا أن الوزارة أخذت إجراءات رادعة مع أي تهاون أو مخالفة للاستهانة بهذه المهام.

ووجه وكيل الوزارة، خلال الاجتماع بوضع الأسئلة بنظام البوكليت بالتنسيق مع السادة الموجهين العموم والموجهين وبإشراف السيد وكيل المديرية لتكون بروفات يراها المجتمع خاصة ولي الأمر ويتدرب عليها الطالب سواء في المدينة أو الوادي كل سواء في التدريب على "نظام البوكليت" لطلاب الشهادة الإعدادية هذا العام.

وشدد وكيل الوزارة، على تنفيذ التدريب على نظام البوكليت “ابتداء من شهر أكتوبر حتى لا يفاجئ الطالب به من خلال التدريب العملي ويكون بالحصص المدرسية ويشمل كل المواد”.

وطالب وكيل الوزارة، مديري المدارس بعقد اجتماع مجالس الأمناء بخصوص امتحانات "الشهادة الإعدادية" هذا العام ليطلع ولي الأمر عليه، مشيرا أن ولي الأمر لا بد من أن يفهم هذا النظام جيدا وأنه في صالح الطالب ويحقق المصداقية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدا أن الجميع لا بد من أن يكون على قدر المسؤولية فيما يسند له من مهام مع ضرورة عقد الاجتماعات بالمستند الورقي والتوقيع عليها مع تحديد المسؤوليات.

وأضاف وكيل الوزارة، أن نظام البوكليت سيتم تطبيقه والتدريب عليه بكافة المدارس لامتحان الشهادة الإعدادية سواء بالمدن أو الوديان.

ولفت إلى متابعة الموجهين والموجهين العموم بتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس والتأكد من تدريب الطلاب بها على نظام البوكليت مع إعداد خطة لتلك المدارس ويتم زيارة المدارس أكثر من مرة وتكون محددة في التقرير الذي يعرض على السيد وكيل المديرية ثم السيد وكيل الوزارة للاطلاع على ما تم تنفيذه.

أما فيما يخص الطباعة فتكون النماذج التي يتم طباعتها في تلك الفترة نماذج استرشادية على ورق دشت.

وأتاح وكيل الوزارة، المداخلات لمديري الإدارات لطرح أي تساؤل أو استفسار وأكد وكيل الوزارة أن النماذج الاسترشادية التي يتم تدريب الطلاب عليها تقوم وفق المعايير التي جاءت من مستشار المادة وبالتنسيق مع الموجه العام من خلاله ليتم توظيفها وتدريب الطلاب عليها وأن الأسئلة في هذه النماذج الاسترشادية تكون منوعة وشاملة كافة مواصفات نوعيات الأسئلة ثم ستقوم بعد ذلك المديرية لاحقا بإنشاء بنوك أسئلة حتى يتوفر رصيد كاف منها للاستعانة بها في وضع أسئلة الامتحانات.

ومن جانبه أكد وكيل المديرية، أن مدير الإدارة يكلف وكيل الإدارة والموجه بعمل النماذج الاسترشادية وتدريب الطلاب عليها كافة سواء في الوديان أو المدن مع تنويع الأسئلة وعدم الاقتصار على نوع واحد لتراعي كل نواتج التعلم والمستويات وذلك بالتنسيق مع الموجه العام ومن خلال مستشار المادة.

وأشار أن التدريب يكون بكافة المدارس وعلى كافة الكثافات الطلابية مع تحديد المسؤوليات وأن الموجه العام هو المسؤول عن تلك النماذج الاسترشادية بالإدارات التي لا يتوافر بها توجيه.

وأضاف على إرسال التقارير شهريا عن عدد الطلاب والمدارس التي شاركت بالتدريب على النماذج وأضاف أن أي ورشة أو حصة فيها تدريب ويكون هناك طالب غائب يتم حصر هؤلاء الطلاب ويتم تدريبهم على النماذج الاسترشادية أيضا.

وبخصوص طالب الدمج أشار أنه له نماذج استرشادية خاصة يتم تنفيذها بنفس المفهوم ويعقد التدريب لها مع الطلاب الباقين وكذلك طلاب المنازل، وأشار وكيل المديرية أن عدد النماذج الاسترشادية التي سيتم التدريب عليها 4 نماذج.

وفي نهاية الاجتماع قدم وكيل الوزارة الشكر للجميع والسادة مديري الإدارات على جهودهم المبذولة متمنيا لهم التوفيق.

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