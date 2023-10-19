الصداع الصباحي علامة على مرض خطير

وفقا للمعالج ألكسندر أوسوف، فإن العامل الداخلي للصداع في الصباح هو أمراض من الداء العظمي الغضروفي إلى السرطان.

وقال المعالج أوسوف في مقابلة مع الحياة إن وجود أمراض مختلفة هو عامل داخلي يثير الانزعاج بسبب الصداع الصباحي الذي يصيب الإنسان، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكون سبب سوء الحالة الصحية في الصباح تشنجات الأوعية الدموية على خلفية تقلبات ضغط الدم أو الضغط داخل الجمجمة.

ويمكن أن يرتبط الصداع الصباحي بداء العظم الغضروفي - في هذه الحالة، يحدث ضغط الشرايين التي تنقل الدم إلى الدماغ عن طريق فقرات عنق الرحم المشوهة أو النازحة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سبب المشكلة إصابات بعيدة في الرأس، وفي حالة التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الجيوب الأنفية بسبب الوضع الرتيب للرأس في الليل.

وقال ألكسندر أوسوف: "كما أن الورم الذي يتطور في الدماغ يمكن أن يسبب صداعًا في الصباح".

ووصف المعالج التأثير السلبي للبيئة بأنه عامل خارجي في حدوثه. قد يشمل هذا المفهوم سريرًا غير مريح، وغرفة نوم غير مهواة وخانقة، واضطراب الرحلات الجوية الطويلة، والهواء الملوث الذي يتنفسه الشخص ليلاً.

وأكد أوسوف أن الاستيقاظ المتكرر في الصباح مع الصداع هو سبب جدي لزيارة الطبيب.