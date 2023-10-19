جريمة بشعة.. شاب ينهي حياة جاره بسبب خناقة أطفال

شهدت منطقة كفر طهرمس بمحافظة الجيزة حادثة مأساوية، حيث لقي شاب حتفه على يد جاره، وذلك بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خناقة أطفال.

بدأت القصة، عندما نشبت مشادة كلامية بين الشاب "خالد دبش" البالغ من العمر 34 عامًا، وجاره "إسماعيل"، بسبب خناقة أطفال.

تواصلت "بوابة الوفد" مع ابن عم القتيل، كريم حسن، وقال إن المتهم هدد وقتها بإنهاء حياة الضحية، لكن الأخير حاول تهدئته والصلح معه، إلا أن المتهم ظل مصرًا على الانتقام.

وفي يوم حفل زفاف شقيق الضحية، تربص المتهم به ومعه مجموعة من أصدقائه، وقام برش مادة "سيلفر" على وجه الضحية وطعنه عدة طعنات غدر بالظهر والصدر، مما أدى إلى حتفه في الحال.

وعلى الفور، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبحسب ما ذكرته النيابة العامة، فإن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وقال إنه فعل ذلك بسبب خناقة أطفال بين أبنائه وأبناء الضحية.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأعربت أسرة الضحية، عن استيائها من الجريمة البشعة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

عقوبات الجرائم: العوامل المؤثرة والاختلافات



قال الخبير القانوني "مدحت سامي" تتفاوت العقوبات الجنائية اختلافًا كبيرًا، وذلك وفقًا لمجموعة من العوامل، منها قيد ووصف وأركان الجريمة، بالإضافة إلى الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة.



وأضاف: قيد ووصف وأركان الجريمة

يلعب دورًا أساسيًا في تحديد العقوبة، فكلما كانت الجريمة أكثر خطورة، كلما كانت العقوبة أكثر شدة، قد تؤدي الظروف المشددة للعقوبة إلى زيادة شدتها، بينما قد تؤدي الظروف المخففة للعقوبة إلى تخفيفها.

مثال: جريمة القتل هي مثال جيد على كيفية تأثير قيد ووصف وأركان الجريمة على العقوبة، فعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد هي الإعدام، بينما عقوبة القتل الخطأ هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

وقال يوجد أمثلة تاريخية للعقوبات الجنائية وهي عقوبة الإعدام: كانت عقوبة الإعدام شائعة في الكثير من الحضارات القديمة، مثل الحضارة المصرية القديمة، والحضارة الرومانية، والحضارة اليونانية. وكانت عقوبة الإعدام تُستخدم للجرائم المختلفة، مثل القتل، والسرقة، والردة عن الدين.

عقوبة الرجم: كانت عقوبة الرجم شائعة في الحضارات القديمة، مثل الحضارة الإسلامية، والحضارة اليهودية. وكانت عقوبة الرجم تُستخدم للجرائم الجنسية، مثل الزنا، اللواط.

عقوبة الجلد: كانت عقوبة الجلد شائعة في الكثير من الحضارات القديمة، مثل الحضارة الصينية، والحضارة الهندية، والحضارة اليابانية. وكانت عقوبة الجلد تُستخدم للجرائم المختلفة، مثل السرقة، والاعتداء، والرشوة.

عقوبة السجن: لم تكن عقوبة السجن شائعة في الحضارات القديمة، حيث كانت تُستخدم بدلًا منها عقوبات أخرى، مثل الإعدام، والجلد، والنفي. ومع ذلك، بدأت عقوبة السجن تُستخدم بشكل متزايد في العصور الوسطى، حيث بدأت الدول في بناء السجون الحديثة.