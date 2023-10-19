المشدد 5 سنوات لـ متهم في أحداث جامعة عين شمس

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته بواقعة اتهامه في أحداث شغب جامعة عين شمس التي وقعت في منتصف عام 2014.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا على المتهم.

ووجهت النيابة للمتهم تهم عدة، منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتكدير السلم العام في الأحداث التي شهدتها جامعة عين شمس في منتصف عام 2014.

ومن جهة أخرى قررت محكمة الجيزة الابتدائية، تأجيل قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، لجلسة ٢ نوفمبر لتقديم صورة أصلية من الجنحة وصورة أصلية من المستأنف.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بتغريم الفنان محمد رمضان، 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الفنان محمد رمضان تعمد إزعاج الإعلامي عمرو أديب وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر إحالة الفنان محمد رمضان، أنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة للاطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.