انطلق عرض فيلم “Killers of the Flower Moon” للمخرج مارتن سكورسيزي، أمس، الأربعاء، في مصر.

تفاصيل فيلم Killers of the Flower Moon

يشار إلى أن ميزانية فيلم 200 مليون دولار وهو يعد أكبر مبلغ تم إنفاقه على فيلم في ولاية أوكلاهوما، وتدور أحداثه في عشرينات القرن الماضي، حول مجموعة من جرائم القتل التي تستهدف أعضاء قبيلة أوساج في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف النفط على أرض القبيلة، ما يشعل تحقيقًا كبيرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي.

يشارك في بطولة فيلم Killers of the Flower Moon، مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم النجم ليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، وليلي جلادستون، جيسي بليمونز، وتانتو كاردينال، وجون ليثجو، وبريندان فريزر.

يمثل الفيلم التعاون السينمائي السادس بين مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو، والعاشر بين سكورسيزي وروبرت دي نيرو.

يذكر ان جاء العرض الأول لفيلم Killers of the Flower Moon بمهرجان كان السينمائي، وحقق نجاحًا كبيرًا ورصد ردود فعل إيجابية وقتها.