الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل فيلم Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower
Killers of the Flower Moon

انطلق عرض فيلم “Killers of the Flower Moon” للمخرج مارتن سكورسيزي، أمس، الأربعاء، في مصر.

 

تفاصيل فيلم Killers of the Flower Moon

يشار إلى أن ميزانية فيلم 200 مليون دولار وهو يعد أكبر مبلغ تم إنفاقه على فيلم في ولاية أوكلاهوما، وتدور أحداثه في عشرينات القرن الماضي، حول مجموعة من جرائم القتل التي تستهدف أعضاء قبيلة أوساج في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف النفط على أرض القبيلة، ما يشعل تحقيقًا كبيرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي.

 

يشارك في بطولة فيلم Killers of the Flower Moon، مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم النجم ليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، وليلي جلادستون، جيسي بليمونز، وتانتو كاردينال، وجون ليثجو، وبريندان فريزر.

 

يمثل الفيلم التعاون السينمائي السادس بين مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو، والعاشر بين سكورسيزي وروبرت دي نيرو.

 

يذكر ان جاء العرض الأول لفيلم Killers of the Flower Moon بمهرجان كان السينمائي، وحقق نجاحًا كبيرًا ورصد ردود فعل إيجابية وقتها. 

مواد متعلقة

تفاصيل مسابقة "سامية حبيب للمقال النقدي" بملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

"أثبت في دقيقة أنه سفير الإنسانية".. هالة سرحان تشيد بفيديو محمد صلاح

ما تيجي نشوف| التفاصيل الكاملة للحلقة الأخيرة قبل عرضها

تأجيل حفل أنغام تضامنًا مع القضية الفلسطينية

"التربية بالحب " ندوة أون لاين في مكتبة مصر الجديدة للطفل

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يكشف عن المكرمين في دورته الخامسة

خليفة الشيمي وجماليات الخط العربي بقاعة صلاح طاهر

صوت وصورة| الشك يدخل بين نجلاء وزوجها في الحلقة الثالثة
الجريدة الورقية