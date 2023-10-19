موعد التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل بالسعودية

أعلنت جامعة الملك فيصل، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تح باب التقديم لشغل وظائفها للسعوديين والسعوديات على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود لحملة البكالوريوس، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك فيصل

وأوضحت إدارة جامعة الملك فيصل، أن هناك عدد من التخصصات المطلوبة في الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

سكرتير إداري.

مساعد إداري.

مدخل بيانات.

أمين مستودع.

سكرتير طبي.

مساعد طبيب أسنان.

فني تعقيم.

فني مختبر أسنان.

فني أشعة.

أخصائي نظم معلومات صحية.

أخصائي مكافحة العدوى.

شروط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

ونوهت إدارة جامعة الملك فيصل، أن يجب على المتقدم أو المتقدمة على الوظائف أن يتحلي بالشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصلًا على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.

ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

موعد التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

وأشارت إدارة جامعة الملك فيصل، أن التقديم متاح الآن على الوظائف الشاغرة، ويستمر حتى اليوم الأربعاء 1445/4/3هـ.

رابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

ويمكن التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل، من خلال الرابط التالي “ اضغط هنـــــــــــــا”.