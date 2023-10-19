غادة عبد الرازق بـ "صيد العقارب" في رمضان 2024

تشارك النجمة غادة عبد الرازق في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، بمسلسل جديد بعنوان "صيد العقارب"، المسلسل في إطار اجتماعي ويتكون من 15 حلقة.

وستعلن الشركة المنتجة قريبَا عن فريق العمل، المسلسل من من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

يذكر أن شاركت النجمة غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2023 بمسلسل تلت التلاتة، تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك في بطوله العمل كل من مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، أحمد مجدي والراحل مصطفى درويش.

وظهرت غادة عبدالرازق في "تلت التلاتة"، شخصيات 3 شقيقات، وفي أحداث العمل يقع زوجها في حب مي سليم التي تشارك أيضًا في بطولة المسلسل، إضافة إلى أحمد مجدي وليلي أحمد زاهر وتأليف هبة الحسيني.

ومن ناحية أخرى، عُرض مؤخرًا لـ غادة عبدالرازق حكاية تحت الحزام، من مسلسل حدث بالفعل، وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.

وعلى مستوى السينما، تنتظر النجمة غادة عبد الرازق، عرض فيلم تاني تاني، الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولكن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، أحمد أدم ومن تأليف علاء حسني.