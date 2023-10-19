تفاصيل اجتماع خدام الكنيسة في أسيوط الليلة

يواصل نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، اليوم الخميس، نشاطه الرعوي خلال اجتماع الخدام بكنيسة القديس مقار، ذلك بدءًا من الساعة السابعة والنصف مساءً.

ترأس الأنبا يوأنس صباح اليوم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة ذلك بالدير الأحمر.

كان أسقف الأقباط بمحافظة أسيوط قد ترأس صباح اليوم النشاط الروحي والقداس الإلهي بالكنيسة وسط حضور وتوافد أبناء الكنيسة القبطية بالقطاع.



فاضت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمناسبات متعددة تشهدها طوال العام وتعيد إحياء ذكرى تحمل معاني وأحداث خالدة إلى أبد الدهر لا تنتهِ بمرور الزمن بل تزداد خصوصية روحية تتوارثها الأجيال.



ويحرص أسقف الأقباط على عقد الانشطة الرعوية بصورة منتظمة، وكان من آخرهم احتفالية "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وأعادت خلالها ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

كما يذكر التاريخ المسيحي الملكة هيلانة بالبالبحث عن الصليب الذي تحمل واحتضن آلام المسيح، فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك.