الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع أسعار طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس.. عز بـ 35 ألف جنيه

حديد التسليح
حديد التسليح

أسعار حديد التسليح.. شهدت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية، تراجعًا، بنحو 62 جنيهًا في سعر الحديد الاستثماري، خاصة حديد عز، حيث بلغ السعر نحو 34 ألفا و687 جنيهًا للطن، مقارنةً بأسعار أمس.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية لمتابعيها للوقوف على أخر وأهم المستجدات التي تطراً على الساحة السلعية لاسيما حديد التسليح، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

 

أسعار الحديد للمستهلك اليوم الخميس 

حديد التسليح

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألف و687 جنيها.

 

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألف جنيه.

 

- حديد العتال بـ32 ألف و800 جنيه للطن.

 

- حديد المعادي بسعر 32 ألفا و200 جنيه.

 

- حديد عطية وصل إلى 32 ألفا و700 جنيه.

 

- حديد مصر ستيل سجل 32 ألفا و100 جنيه للطن.

 

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفا و400 جنيه.

 

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفا و500 جنيه.

 

- بينما جاء سعر حديد بشاي بـ34 ألفا جنيه.

 

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.

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