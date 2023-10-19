محمد رمضان يصفع رؤساء الدول العربية بتصريحات ساخنة ويدعو لحرب عاجلة: استرجل وطلع سلاحك (فيديو)

فتح الفنان محمد رمضان النار على العرب ورؤساء الدول العربية بعد إتهامه بتجاهل القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة، والدمار الذي حل بشعبها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

محمد رمضان يدعو العرب للخروج بالسلاح ومحاربة العدوان الصهيوني

وجه محمد رمضان رسالة شديدة اللهجة للعرب، وطالبهم بمناشدة حكامهم ورؤسائهم للخروج بالسلاح ومحاربة العدوان الصهيوني لإنقاذ فلسطين وغزة من القصف الإسرائيلي.

محمد رمضان

.وقال محمد رمضان: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يصبر أهالي الشهداء، ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله"، متابعًا: "كم الرسائل اللي بتجيلي وعايزني أنزل حاجة، وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟".

محمد رمضان يخرج عن صمته وينفعل على العرب بعد اتهامهم له بتجاهل أحداث غزة: قمة الجبن وعدم الرجولة

واستكمل منفعلًا على الجمهور: "صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة ودبابات وبنشتري طيارات بنسيبها لحد ما تصدي ونشتري غيرها، هنستخدمها إمتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟".

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محمد رمضان

وأضاف رمضان: "احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ قمة الجبن وعدم الرجولة لما نقول ان احنا عايزين نكتب بالإنجليش عشان برا يعرفوا إن احنا بنتضرب".

محمد رمضان للشعوب العربية: مين هيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل

واختتم حديثه قائلًا: "وانت فين انت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب، إنجليش إيه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل".

محمد رمضان

حلا شيحة تدعم محمد رمضان بعد تصريحاته عن أحداث غزة: أصدق كلام

سرعان ما تفاعل متابعي محمد رمضان مع الفيديو، مؤيدين موقفه تجاه القضية الفلسطينية حيث علقت الفنانة حلا شيحة قائلة: "اصدق كلام"، كما علق رامز أمير: "يسلم فمك"، وقال محمد نور: "الله يفتح عليك"، بينما قالت الإعلامية هند رضا: “يارب مايجيب حرب و يحفظنا جميعا و ينصر الفلسطنيين”.

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

الجمهور يُشيد بموقف محمد رمضان تجاه أحداث غزو: كفيت ووفيت

كما أشاد الجمهور بموقف محمد رمضان من خلال كتابة التعليقات الإيجابية فكانت أبرزها: "رجولة والله .. صوتنا يوصل لبلادنا كفيت ووفيت .. الناس كانت عشمانة فيك .. واثبت انك قد العشم ..هو ده الأسطورة أصيل ابن أصول".

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان يخضع لجلسة مساج وباديكير في نيجيريا متجاهلًا أحداث غزة

أثار الفنان محمد رمضان غضب وسخط الجمهور مجددًا بنشر فيديو مستفز ومثير للإشمئزاز وهو يخضه لجلسة مساج وباديكير، على هامش تواجده في نيجيريا، متجاهلًا الأحداث الجارية في غزة، والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهر محمد رمضان في الفيديو وهو عاريًا، ويجلس على كرسي ويفرد قدميه على أحد الفتيات التي تقوم بعمل باديكير لأظافره، بينما كانت هناك فتاة أخرى تُدلك ظهره وذراعيه، الأمر الذي أثار استفزاز وسخط الجمهور ودفعهم لشن هجوم عنيف عليه منتقدين تصرفاته المشينة بالتزامن مع أحداث غزة الراهنة.

محمد رمضان

حملات غ ضب تلاحق محمد رمضان: قاعد وبتعمل باديكير وماساج زي الستات

ولقن الجمهور محمد رمضان درسًا من خلال التعليقات فكانت أبرزها: "يحقُّ لك ما لا يحق لغيرك بس مش بهالايام .. الوقت ده محتاج وقفة رجاله فعلا فاحسن حاجه عملتها انك قاعد وبتعمل باديكير وماساج زي الستات مع كامل احترامي لستات ارجل من دكره كتير .. خلي عندك شويه دم و أحترم مشاعر الناس ممكن تأجل الإحداث بتاعك شويه بلاش استفزاز .. فيديو مو بوقتو أبداً .. والله زعلتني بجد اي الي انتا بتعملو ده الاطفال بتموت في المستشفيات وانتا بتعمل مساج لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".