محمد رمضان عاريًا بجلسة مساج وباديكير مع النساء..والجمهور يصفعه: استرجل العالم في حداد

أثار الفنان محمد رمضان غضب وسخط الجمهور مجددًا بنشر فيديو مستفز ومثير للإشمئزاز وهو يخضه لجلسة مساج وباديكير، على هامش تواجده في نيجيريا، متجاهلًا الأحداث الجارية في غزة، والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

محمد رمضان يخضع لجلسة مساج وباديكير في نيجيريا

ظهر محمد رمضان في الفيديو وهو عاريًا، ويجلس على كرسي ويفرد قدميه على أحد الفتيات التي تقوم بعمل باديكير لأظافره، بينما كانت هناك فتاة أخرى تُدلك ظهره وذراعيه، الأمر الذي أثار استفزاز وسخط الجمهور ودفعهم لشن هجوم عنيف عليه منتقدين تصرفاته المشينة بالتزامن مع أحداث غزة الراهنة.

محمد رمضان في جلسة مساج وباديكير

محمد رمضان يستفز رواد السوشيال ميديا بسبب موقفه الصادم تجاه أحداث غزة

سرعان ما فتح الجمهور النار على محمد رمضان وانهالت عليه التعليقات السلبية من قبل متابعيه مُعبرين عن استيائهم الشديد من تصرفاته وتجاهله موت الأطفال في غزة.

محمد رمضان في جلسة مساج وباديكير

متابعة تلقن محمد رمضان درسًا قاسيًا: عيب اللي بتعمله لا يصح دينياً ولا اخلاقياً

وهملقت متابعة على فيديو محمد رمضان تُدعى آية علاء قائلة: "ع فكره عيب لا دينياً ولا اخلاقياً ولاشعورياً حتي من باب الانسانيه الي بتعمله حتي لو بتعمله خليه بينك وبين نفسك وتخيل يا اخي ان احنا الي ف الموقف دا شوف شعورك هيبقي ايه خلي عندك دم دي اطفال الي بتموت الي بتعمله دا ضد الانسانيه اصلا خلي رفاهاياتك الي ليك نفس اوى تعملها وعايشها بينك وبين نفسك ع الاقل واتقي الله مش هقولك اكتر من كدا".

محمد رمضان في جلسة مساج وباديكير

كما علق متابع آخر يُدعى أحمد جمال قائلًا: "الموضوع هنا مش هيتحسب اثارة للجدل ولا تغريد خارج السياق الموضوع هنا هيتحسب غلط جدًا وهيقلب قلوب ناس كثير محبه ليك لكره اطفال ومستشفيات وعالمنا كله في حداد يا رمضان".

محمد رمضان في جلسة مساج وباديكير

حملات سخط وغضب تلاحق محمد رمضان: قاعد وبتعمل باديكير وماساج زي الستات مع كامل احترامي لستات ارجل من دكره كتير

وجاءت تعليقات أخرى أبرزها: "يحقُّ لك ما لا يحق لغيرك بس مش بهالايام .. الوقت ده محتاج وقفة رجاله فعلا فاحسن حاجه عملتها انك قاعد وبتعمل باديكير وماساج زي الستات مع كامل احترامي لستات ارجل من دكره كتير .. خلي عندك شويه دم و أحترم مشاعر الناس ممكن تأجل الإحداث بتاعك شويه بلاش استفزاز .. فيديو مو بوقتو أبداً .. والله زعلتني بجد اي الي انتا بتعملو ده الاطفال بتموت في المستشفيات وانتا بتعمل مساج لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

محمد رمضان في جلسة مساج وباديكير

محمد رمضان في جلسة مساج وباديكير

محمد رمضان في جلسة مساج وباديكير

محمد رمضان يواصل إثارة غضب العالم العربي بأفعاله المشينة

لم تكن هذه المرة الأولى التي يستفز فيها جمهوه ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تجاهله أحداث غزة، حيث أعلن منذ يومين عن إحياء حفل غنائي في مدينة أبو ظبي بالإمارات داخل على مسرح نادي شاطئ السعديات، يوم الجمعة المقبلة، متجاهلًا الأحداث الجارية والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

محمد رمضان

محمد رمضان يعلن عن إحيائه حفلًا غنائيًا في أبو ظبي رغم أحداث غزة

نشر محمد رمضان الملصق الدعائي للحفل، وأرفقه بتعليق: "انضم إلى الحفلة المثيرة مع محمد رمضان في نادي شاطئ السعديات يوم 20 أكتوبر! .. استعد للرقص طوال الليل واستمتع بتجربة الطاقة التي لا تُنسى .. التذاكر محدودة، لذا احجز مكانك الآن عن طريق الاتصال على 026563555 أو 0501328425".، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان خرج عن صمته ليدافع عن نفسه بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل الجمهور واتهامه بالتخلي عن دعم فلسطين في حربها ضد إسرائيل وتجاهله الأحداث الجارية والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تضامنه مع القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر، مثل الكثير من مشاهير الفن والإعلام والسوشيال ميديا.

محمد رمضان

محمد رمضان يفجر مفاجأة تُخرس الألسنة ردًا على اتهامه بتجاهل القضية الفلسطينية

شدد محمد رمضان أنه لم ينس أخوته في فلسطين، فهو دائمًا يتذكرهم بالدعاء قبل حفلاته، كما أنه يحرص على إرسال المعونات اللازمة لهم بالاتفاق مع فريق عمله ومؤسسته، وجاء ذلك خلال تعليق أرفقه بمقطع فيديو من خلال كواليس أغنية لكأس الأمم الأفريقية عام 2023، نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رمضان

وقال محمد رمضان: "لا أستطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن أنسى أخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية".

محمد رمضان بعد اتهامه بتجاهل القضية الفلسطينية: أرسل المعونات اللازمة لهم

وأضاف محمد رمضان: "أنا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم .. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا".