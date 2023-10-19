" الانجيلية" ترسل ٤٢ طنا مساعدات غذائية لغزة.. وتؤكد ثقتها في قرارات "السيسي "

أعلن الدكتور القس اندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساندة غزة ودعمها بارسال ٤٢ طنًّا من المواد الغذائية الجافة، تخدم حوالي ٥٠٠٠ أسرة، في طريقهم لدعم الأشقاء في فلسطين، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية للهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ، وأوضحت الهيئة أن مصر قادرة على استقبال المساعدات والتزامها بنقلها لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك.

وأكدت الطائفة الانجيلية تأييدها لما جاء في تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، حول خطورة تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، وذلك حفاظا على حقوق الفلسطين بالتمسك بوطنهم ، لافتا أن هذه الفكرة ستُهدد السلام القائم بين مصر وإسرائيل.

ونددت الهيئة الانجيلية بمحاولات تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، واستنكرت الجرائم الهمجية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بالمخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، مؤكدا ثقتها في ان الدولة المصرية ستظل على موقفها الأصيل في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه، ومساندتهم في إعادة إعمار غزة.



