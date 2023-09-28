رئيس الإنجيلية يترأس فعاليات روحية بالإسماعيلية.. شاهد

الاحتفال بالصلاة السنوي

ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الإنجيلية، اليوم الخميس، بمقر الكنيسة التابعة للطائفة بالإسماعيلية، فعاليات الاحتفال والصلاة السنوية رقم 112.



نظم الفعاليات مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي والذي جاء بعنوان "صوت صارخ" بمشاركة الدكتور القس راضي عطا الله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ماجد كرم، نائب رئيس السنودس، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

بالإضافة إلى حضور القس منسى نسيم، المدير التنفيذي لمجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس وائل رمسيس، سكرتير مجلس العمل الرعوي والكرازي، وعدد كبير قسوس ورعاة الطائفة الإنجيلية.

استهل رئيس الطائفة الإنجيلية، كلمته بتقديم بالترحيب لجميع المشاركين في الاحتفال، وعبر عن فرحته الكبيرة بالتواجد في هذه المناسبة التي تشهدها الكنسية الإنجيلية بالاسماعيليه سنوياً.

وقال القس أندريه: "كثيراً ما نحتاج إلى الصمت الروحي لنصلي ونتأمل، يا أحبائي أن الروحانية ليست التظاهر بالتقوى ولكنها الروحانية التي تنصت وتسمع وتتغير، فهي قوة مغيرة في مواجهة التحديات".

واختتم رئيس الإنجيلية، قائلا: "أن احترام بعضنا لبعض يجعلنا نؤمن بقدراتنا، ويساهم في البناء الروحي والتقدم بالكنيسة، نصلي اليوم معًا من احتفال الصلاة السنوي من أجل كنيستنا وبلادنا".