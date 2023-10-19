سعر طن الأرز خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية.. وارتفاع الشعير

سعر الارز.. شهد سعر الأرز خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية تذبذبًا في القيمة السعرية له، ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار لبعض الانواع في الاسواق المحلية، رغم بدء إعلان الحكومة مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية والاستراتيجية المهمة.

وصعدت أسعار الأرز الشعير، بمقدار 200 جنيه بالطن، بينما ثبتت أسعار الأرز الأبيض اليوم.

سعر طن الأرز

وتوقع رئيس شعبة الأرز، أن سعر الأرز الشعير سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 10 آلاف جنيه للطن؛ نتيجة زيادة المعروض منه في الأسواق، وتزامنًا مع جهود الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الارز والشعير خلال تعاملات اليوم الخميس، والتي جاءت اسعاره على النحو الاتي:

أسعار الأرز للجملة اليوم الخميس

الارز

سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، ارتفاعًا، بنحو 200 جنيه، في الأسواق المحلية، ليبلغ سعر الطن 14,200 جنيه.

وقفزت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» بمقدار، 200 جنيه في سعر الطن، ليسجل 13,400 جنيه.

الأرز الأبيض

وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، استقرارًا، ليسجل سعر الطن 22,100 جنيه.

وثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 20,000 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك اليوم الخميس وجاء سعر كيلو الأرز للمستهلك 23 جنيهًا.