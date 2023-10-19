ابناء المشروع القومى لذوى الاعاقة الحركى تواصل تدريبها من داخل مراكز الشباب بالقليوبية

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مشروع تدريب ابناء المشروع القومى لذوى الاعاقة الحركية مستمر داخل مركز شباب مدينة 15مايو التابع لادارة شباب شبرا الخيمة ، بواقع يومين من كل اسبوع .

واشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بنشاط وتدريبات ذوى الاعاقة من داخل مراكز الشباب على مستوى محافظة القليوبية ، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة ، وبتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والتى تهدف بمراكز الشباب الى رفع مستوى القدرات واللياقة البدنية ذوى القدرات والهمم ومساعدتهم على فهم ومعرفة القوانين وخطط اللعب و زيادة الثقة بالنفس والاعتزاز واحترام الذات والعمل ضمن فريق في جو من المنافسة الشريفة .

جدير بالذكر ان النشاط الرياضي يعد في مراكز الشباب هو أحد أهم واقصر وأنجع الطرق لتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية تحت إشراف مدربين مؤهلون للتعامل مع ذوي الاعاقة يستطيعون ممارسة معظم الرياضات التي يمارسها الاشخاص العاديين مع تعديل بعض القوانين أو الأدوات لتتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم .