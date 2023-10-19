جامعة الجلالة تشهد ملحمة وطنية للتبرع بالدم تضامنًا مع القضية الفلسطينية

شهدت جامعة الجلالة الأهلية، ملحمة وطنية خلال تنظيمها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة»، تضامناً مع القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية.

جاء ذلك على مدار يومين متتاليين، بالتعاون بين جامعة الجلالة الأهلية مع المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، داخل عيادات الكشف الطبي بكلية الطب بالجامعة.

جامعة الجلالة تدعم الشعب الفلسطيني

حملة التبرع بالدم في جامعة الجلالة

وشهدت حملة جامعة الجلالة مشاركة كبيرة من الأكاديميين والاداريين والطلاب بالجامعة، للتأكيد من دعم أشقائهم من الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف منهم.

وأكدت جامعة الجلالة الأهلية في بيان لها اليوم الخميس، أن وقوف الشعب المصري مع أشقائه في فلسطين هو موقف تاريخي ثابت على المستوى الإنسانى والعربي.

وأوضحت جامعة الجلالة الأهلية أن مثل هذه المواقف تظهر مدى التكاتف والترابط صفًا واحدًا، لإدانه الاعتداء الإسرائيلى الغاشم، الذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

حملة التبرع بالدم في جامعة الجلالة

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة العدوان الوحشى على مستشفى "المعمداني" فى غزة الذى استشهد خلاله أكثر من 1000 شهد وجريح من شعب فلسطين فى غارة للاحتلال الصهيونى مساء الثلاثاء على ساحة المستشفى، بالإضافة إلى أن هناك المئات مازالوا تحت الأنقاض.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء شعب فلسطين الشقيق.

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من شعب فلسطين في قطاع غزة.

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة من شعب فلسطين الشقيق.