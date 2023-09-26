رئيس جامعة الجلالة: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي (شاهد)

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إنّ القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم العالي، حيث كانت لدى مصر في عام 2014 50 جامعة وأصبح لديها في عام 2023 نحو 92 جامعة، أي أنها في أقل من 7 سنوات أضافت أكثر من 45 جامعة لمنظومة التعليم العالي.



وأضاف “الشناوي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن السنوات الماضية شهدت الاهتمام بالبنية التحتية والبحث العلمي والبرامج التي تقدمها الجامعات وربط هذه البرامج بسوق العمل.

سوق العمل والصناعة

وتابع رئيس جامعة الجلالة: “تم تعزيز ثقة سوق العمل والصناعة في البحث العلمي والجامعات، وهو ما يتضح في أعداد الأبحاث المنشورة في مصر، حيث إنها تحتل المرتبة الرابعة والعشرين على مستوى العالم في البحث العلمي بأكثر من 37 ألف بحث”.

الجامعات الأهلية عبقرية

وأكد رئيس جامعة الجلالة، أن تجربة الجامعات الأهلية عبقرية، إن هذه الجامعات غير هادفة للربح وتقدم برامج يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى أن جامعة الجلالة عقدت شراكة مع جامعة أريزونا لنقل التجربة الأمريكية وكل التقدم فيها وحتى تكون الجامعتان شريكتين في البحث العلمي ووضع السياسات وغيرها من الأمور.

