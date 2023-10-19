كلية علوم جنوب الوادي تُكرم رئيس الجامعة

نظمت كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي حفلًا لتكريم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بمناسبة تعيين رئيساً لجامعة جنوب الوادي.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بالتكريم الذى يأتي من بيته الذى ينتمى اليه وبوجوده وسط أساتذته وزملاءه وطلابه مطالباً الجميع ببذل الجهد والوقت في كل ما يفيد الجامعة ويرفع مكانتها عالية مشيرا الى انه مع اعتزازه بكلية العلوم فانه على مسافة واحدة من الجميع وعلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك .

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجامعة اهم ملفات العمل وما تم من اعمال بالجامعة منذ توليه المسئولية مثل تأهيل المنشآت وتوفير الصيانة اللازمة في الكليات و المعامل و المدرجات والمدن الجامعية و تأهيل الارصفة و تطوير البوابات و المسارات المرورية لتأمين الطرق و الحفاظ على السيولة المرورية مع مراعاة توفير اقصى درجات الامن والسلامة في الطرق واستكمال منظومة الرصد المرئي بالجامعة ، و تأهيل البنية التحتية و استثمار الموارد المتاحة من المياه و الكهرباء و الاهتمام بالنظافة و التنسيق الحضاري بمختلف منشآت الجامعة مع عمل خريطة رقمية للجامعة ، العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية و التوسع في التطبيقات الالكترونية لسرعة انجاز المهام وادارة دولاب العمل بكفاءة و فاعلية حيث مثل تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية للاجتماعات (اجتماع) وتطبيق النظام الالكتروني للاتصالات الادارية بجامعة جنوب الوادي ( مسك) وتطبيق مؤشرات الاداء البحثي وتطبيق مكافأة النشر العلمي النظام الالكتروني للشئون القانونية ( عدل).

و اطلاق عدد من المنصات الالكترونية للخدمات بالمستشفى الجامعي و ادارة الفعاليات، كما يتم مراجعة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وتطويرها بما يتناسب مع الاتجاهات الحديثة في الادارة.

وأشار الدكتور احمد عكاوي الى اطلاق عدة مبادرات مثل مبادرة دعم الطالبات المغتربات والعمل على تكويد القاعات الدراسية والامتحانية.

ورحب الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم بالدكتور احمد عكاوي والحضور مشيرا الى أن كلية العلوم من الكليات الرائدة بالجامعة مشيداً بالجهود المخلصة التي يبذلها رئيس الجامعة منذ توليه المسئولية في شتى القطاعات وفى نهاية الحفل تم تقديم دروع قسمي الجيولوجيا، والفيزياء ودرع كلية العلوم للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة

حضر التكريم، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة سهير حمدي نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور خالد بن الوليد عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم وعدد كبير من الطلاب.