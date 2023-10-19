أسعار الخضروات اليوم الخميس بـ سوق العبور.. وارتفاع الفاصوليا

أسعار الخضار.. حالة من التباين السعري بين الارتفاع والانخفاض تشهدها أسعار الخضار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية والمحلية وسوق العبور للجملة، وارتفعت أسعار الفاصوليا التي حققت مابين 9 إلى 11 جنيها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:،إذ ارتفعت بعض الأصناف في سوق العبور.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور للجملة

الخضار

سعر الطماطم بين 4 : 7.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 11.5 : 14 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 13 : 19.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 6 : 8 جنيهات (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 10 : 22 جنيهًا.

سعر الفاصوليا من 9 : 11 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 4 : 5.5 جنيه للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 6 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 20 : 26 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الفلفل حامي صوب من 9 : 19 جنيهًا للكيلو.

سعر الملوخية بين 3 : 4 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 3.5 : 5.5 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

أسعار البسلة من 12 : 15 جنيهًا للكيلو

سعر القلقاس بين 7 : 10 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا بين 3 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 15 : 25 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار زيتون تفاحي من 35 : 45 جنيهًا (قفص-شوال-تكنا بلاستيك).

أسعار بيكول ومنزيل من 25 : 35 جنيهًا

أسعار زيتون عزيزي لكويد من 35 : 45 جنيهًا

أسعار دولسي وعاص من 25 : 35 جنيهًا

أسعار عجيزي وشملالي من 25 : 35 جنيهًا

سعر بصل أخضر 10 جنيهات (الرابطة).

سعر خس 5 جنيهات (الرابطة).

سعر خس الكابوتشي 4 : 6 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 10 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 15 جنيهات (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 13 : 17 جنيهًا.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).