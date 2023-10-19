ما تيجي نشوف| التفاصيل الكاملة للحلقة الأخيرة قبل عرضها

تنطلق مساء اليوم، الخميس، الحلقة الأخيرة من قصة "ما تيجي نشوف" ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" عبر شبكة قنوات ON.

وشهدت الحلقات الماضية من مسلسل ماتيجي نشوف، أحداث مثيرة وغامضة للجمهور، والقصة بطولة إسلام جمال وهنا شيحة ونبيل عيسى وأحمد جمال سعيد وآخرين، إخراج عصام نصار.

وتعد حكاية ماتيجي نشوف، هي الثانية في مسلسل “55 مشكلة حب”، وكانت القصة الأولى بعنوان "ألفريدو" بطولة أحمد فهمى وإلهام شاهين، والتي تطرقت لمرضى ألزهايمر في الوقت الراهن.

تفاصيل حكاية ماتيجي نشوف

وكانت روّجت الشركة المنتجة لحكاية "ما تيجي نشوف" عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم نشر أكثر من بوستر دعائي لأبطال العمل، ويستمر عرضه لمدة أسبوعين حكاية "ما تيجي نشوف" مكونة من 10 حلقات، ومن المقرر عرضها على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

ويشار إلى ان تذاع حكاية "ما تيجي نشوف" على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

مواعيد عرض حكاية ماتيجي نشوف

بينما تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.