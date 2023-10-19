أسعار اللحوم اليوم الخميس من أرض المزرعة.. اللحمة بكام

أسعار اللحوم.. شهدت أسعار اللحوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس من أرض المزرعة استقرارها في الأسواق المحلية ومن أرض المزرعة، إذ تختلف أسعار اللحوم اليوم، بشكل مستمر عن سعر اللحوم التي جاءت من قبل فقد شهدت اليوم استقرارًا لبعض الأصناف.

وتباينت اسعار اللحوم اليوم ببعض أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 130 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 137 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

وفي هذا لاسياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص بوابة الوفدج الإلكترونية على تقديم خدماتها السعرية لمختلف السلع لاسيما اللحوم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم الخميس

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 112 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 114 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 115 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 110 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 135 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 137 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 130 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 125جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 120 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد هولشتين نحو 128 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 129 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 130 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 131 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.