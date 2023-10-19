500 جنيه بالطن .. ارتفاع أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

أسعار الأعلاف.. ارتفعت أسعار الأعلاف خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية المحلية ولدى التاجر، على نفس مستوياتها المرتفعة التي واصلت قفزاتها لمدة أسبوع سابق، وسجلت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 10,000 جنيه للطن.

ومن ناحيتها تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف بمختلف أنواعها خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية المحلية ولدى تجار الجملة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الخميس

الاعلاف

الجلوتين المحلي

لم يتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ استقر عند 37,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 10,000 جنيه للطن.

الدي دي جي

لم يتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 18,600 جنيه.

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، عند 14,500 جنيه للطن.

سعر طن العلف

وقفزت أسعار الأعلاف، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 20.500 جنيه للطن، بارتفاع قدره 500 جنيه عن سعره أمس.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» ارتفاعًا بنحو 500 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 20.400 جنيه، كما بلغ سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» 20.300 جنيه، مرتفعًا بمقدار 500 جنيه عن سعره أمس.

وسجل سعر طن علف «بادي نامي 21%» نحو 20 ألف جنيه، مرتفعًا بمقدار 500 جنيه للطن، مقارنة بـ19.500 جنيه للطن أمس.