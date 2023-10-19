تأجيل حفل أنغام تضامنًا مع القضية الفلسطينية

كشفت المطربة أنغام، عن تأجيل حفلها في دبي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

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وكتبت المطربة أنغام، عبر حسابها قائلة : "نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين، تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة".

آخر أعمال المطربة أنغام

ويشار إلى أن طرحت المطربة أنغام، مؤخرًا أحدث أغانيها على موقع "يوتيوب" التى تحمل اسم "عارفة قيمتى"، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

وتقول كلمات الأغنية :-

بنخطف وقت م الدنيا و نتسابق مع الأيام .. و عمرنا كام

عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيعوا

بقيت ما بجيش على نفسي عشان مخلوق .. أنا اللي بسوق

و قبل ما حد بيبعني انا ببيعه عارفه قيمتي و عارفه أنا مين

ده الطريق اللي انا ماشياه

مش مهم الناس عايزين .. المهم اللي انا عايـزاه كل ثانية ناوية أعيش

و اللي فات هنساه

دنیا و بنعيشها .. و اللي يعيش ياما يشوف و فيه ناس نقابلها

أصلا مش وش كسوف

على ايه نقدرهم و نكبرهم و الموضوع معروف

لو خايف تخسر حاجة اخسرها و انت تبطل خوف

عارفه قيمتي و عارفه أنا مين ، الطريق اللي انا ماشياه ده

مش مهم الناس عايزين .. المهم اللي انا عايـزاه

كل ثانية ناوية أعيش .. و اللي فات هنساه

سنين في العمر بنعيشها على الفاضي بنرضي الناس

فهمت خلاص و هعمل كل شيء في حياتي انا عايزاه .. ما دام حباه .

كفاية عليا اني أعيش و أرضيني

من الاخر كلام الناس لا يعنيني