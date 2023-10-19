تداول 13 ألف طن بضائع و677 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة و677 شاحنة بضائع و75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة و317 شاحنة بضائع و42 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع عامة ومتنوعة و360 شاحنة بضائع و33 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينتين الحرية ودليلة واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت الميناء العبارة أمل، كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1720 طن بضائع عامة ومتنوعة و185 شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتىو ايلة وبريدج

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكبًا بموانيها.

