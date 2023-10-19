تفاصيل الحلقة الـ 9 من مسلسل" ماتجي نشوف"

عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل حكاية "ما تجي نشوف"، والتي تعد ثاني حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، للكاتب الكبير الراحل مصطفي محمود.

إذ شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ما تجي نشوف الكثير من المواقف، حيث قاموا الأصدقاء بمصارحة بعضهم بالحقائق ، مثلما فعل نبيل عيسي الوصول لصاحب المحفظة الالكترونية إلا أنه أكتشف أن الشخص الذس يهدده قام بإستغلال أشخاص آخرون.

فيما أنهي طارق صبري علاقته بصديقة زوجته ، وحذرها بعدم الأقتراب منه فيما بعد أو من صديقتها.

ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح للمؤلف عمرو محمود ياسين، و من إخراج محمد الخبيري ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

"55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ONو ON دراما.

و كذلك مسلسل "الفريدو " ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود ، بطوله النجمه الهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ، ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري .

" الفريدو" للمؤلف عمرو ياسين ، وإخراج عصام نصار ،الشركة المتحدة ، شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي".

تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" يوميا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما تعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.