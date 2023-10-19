الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عضو بالشيوخ: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يجر مصر لحرب مع إسرائيل

الحدود المصرية مع
الحدود المصرية مع فلسطين

قال اللواء دكتور محمد جاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنّ القيادة السياسية في مصر تعي دقة الظرف وما يدور في المنطقة وما يحاك للمصريين، فقد رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين رفضا للفوضى الخلاقة كما ان هناك أجيال من الفلسطينيين ستنشأ أشد شراسة من الأجيال الحالية، ما قد يؤدي جر مصر إلى حرب.

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 لن يتم توطين الفلسطينيين في سيناء

وأشار “جاد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، إلى أن الجلسة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت أمس الأربعاء كانت طيبة جدا ومثمنة وجاءت في توقيت مناسب ودقيق حيث تمر مصر والعالم العربي بمرحلة دقيقة جدا، مشددًا على أنه لن يتم توطين الفلسطينيين في سيناء.

 مجلس الأمن القومي

ونوه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى أن الجلسة تضمنت ما يدور في غزة والهجمات التي يدينها مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن المجلس يدعم تماما كل الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تم دعوة مجلس الأمن القومي المصري.

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