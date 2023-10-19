الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جيش الاحتلال: مستعدون للقتال طويل الأمد في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

ذكرت قناة “سكاي نيوز” في نبأ عاجل لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن استعداده للقتال طويل الأمد في غزة.

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مركز شباب مدينة قنا يدين العدوان الغاشم على غزة

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الأمم المتحدة: غزة بحاجة إلى 100 شاحنة مساعدات يوميا

يذكر أن اللواء قدري أبو بكرا، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أكد أن إسرائيل قد تكون نفذت عمليات قتل واغتيال بحق معتقلين لديها بعد تحقيقات أجريت معهم.

العدوان الإسرائيلي 

وأضاف “أبو بكرا” في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أنّ ارتفاع أعداد المعتقلين منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، بنسبة 100%، لتتجاوز 10 آلاف أسير.

 قطاع غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

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