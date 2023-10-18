برشلونة يسعي لضم مهاجم مانشستر سيتي المتوج بكأس العالم

تبحث إدارة نادي برشلونة الإسباني عن تدعيم صفوفها في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، حيث وضعت المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز (23 عامًا) لاعب مانشستر سيتي، في قمّة المرشحين لتعزيز خط هجوم النادي الكاتالوني.

حيث كشفت يومية سبورت (Sport) الإسبانية، اليوم الأربعاء أن ألفاريز هو البديل الأنسب لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في قيادة هجوم الفريق الكتالوني وبالفعل بدأت غدارة النادي في التحرك لضم المهاجم صاحب الـ 23 عامًا.

يُذكر أن المهاجم الأرجنتيني ألفاريز كأحد أفضل المهاجمين في كرة القدم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للقب كأس العالم قطر 2022، في حين فاز مع مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي، وأبرزها لقب كأس دوري أبطال أوروبا.

حيث أنه مع وجود النرويجي إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي لن يسمح لألفاريز بالظهور بالطريقة المثلى مع مانشستر سيتي، في حين سيجد اللاعب البيئة المناسبة للتطور والظهور كنجم من الدرجة الأولى، حال انتقاله إلى برشلونة.