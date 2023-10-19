سعر الدولار صباح اليوم الخميس أمام الجنيه في 10 بنوك خلال بداية التعاملات

سعر الدولار.. حالة من الاستقرار شهدها سعر صرف الدولار خلال مستهل التداولات المصرفية الصباحية اليوم الخميس في 10 بنوك مصرية، مقارنة بمستواه أمس الاربعاء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدولار خلال مستهل التعاملات الصباحية، وجاء سعره على النحو الاتي:

أسعار الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.