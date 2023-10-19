السيسي يتفق مع الرئيس الأمريكي على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام؛ مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الأنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الأمريكي، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شكره وتقديره لموقف مصر والرئيس السيسي بشأن جهوده لاحتواء الوضع الإنساني في قطاع غزة.

كما ركز الاتصال على سبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت.

كما أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.