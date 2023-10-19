النعماني يوجه بزيادة نقاط التبرع بالدم لاستيعاب الإقبال المتزايد لطلاب جامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي تنظمها الجامعة لمدة أسبوع بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة حياة كريمة وطلاب من أجل مصر بالجامعة.

وخلال تفقده وجه النعماني بزيادة نقاط التبرع بالدم نظراً للإقبال المتزايد للطلاب للمشاركة بالحملة بمقري الجامعة الجديد والقديم، كما وجه أيضاً بزيادة عدد الساعات المخصصة للتبرع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وسعي الدولة المصرية إلى التخفيف من معاناة سكان القطاع، سواء بتحركات دبلوماسية أو مساعدات من مؤسسات المجتمع المدني أو تبرعات من المواطنين وطلبة الجامعات.

وأكد النعماني أنه منذ الإعلان عن الحملة وهناك تفاعل كبير من كافة منسوبي الجامعة، لتقديم الدعم والمشاركة في التبرع والتضامن إنسانيًا لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفاً أن الحملة شهدت اليوم تزايدًا مضاعفًا في الأعداد وخاصة عقب القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لإصابة ووفاة المئات من المدنيين.