دبلوماسى سابق: مصر تقوم بدور عظيم تجاه القضية الفلسطينية

ناشد السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، الإعلام المصرى والعربى أن ينتشر ويتحدث بكل لغات العالم عما نقوله تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه من المؤسف وغير المقبول الموقف الغربى خاصة الولايات المتحدة وأوروبا الذين يقولون الشئ فى الصباح وعكسه فى أوروبا.

القضية الفلسطينية

وأضاف “بيومى” خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أننا فى حالة مدهشة وغريبة فى المعترك الدولى، ومصر تقوم بدور عظيم فى القضية الفلسطينية لأنها أقدم دولة فى العالم والمنطقة، لافتا إلى أن الإسرائيليين صاروا يكذبون الكذبة ويصدقونها ويردون منا أن نصدقها.

تهجير الفلسطينيين

وتساءل ساعد وزير الخارجية الأسبق، لماذا أهجر الفلسطينيين إلى سيناء ويحل محله يهودى ؟! ولما لا يبقى اليهود فى بلادهم الأصلية، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدور نشط والرئيس السيسى يقودها.