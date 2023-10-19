انخفاض مبيعات الهواتف عالميًا بنسبة 8%

أشارت تقارير إلى انخفاض مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم، إذ انخفضت معدلات بيع الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 8% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشف تقرير حديث من شركة "Counterpoint" عن تباطؤ الطلب الاستهلاكي هو العامل الرئيسي في تضاؤل المبيعات، وشهد السوق نموًا طفيفًا بنسبة 2% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، مدفوعًا على الأرجح بإطلاق سلسلة iPhone 15، في سبتمبر الماضي.

وحافظت شركة سامسونج على مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال الهواتف االذكية بنسبة تقدر بـ 20% من إجمالي المبيعات في الربع الثالث، وكانت سلسلة Galaxy A من سامسونج هي المحرك الرئيسي للعلامة التجارية الكورية، بحسب ما ذكره موقع "unlimit" القتني.

واحتلت أبل المركز الثاني بحصة 16% من السوق، بينما جاءت شاومي في المركز الثالث بحصت بلغت 12%.

وحققت "أوبو" 10% من مبيعات الهواتف الذكية، و8% لشركة فيفو.

وجاءت هونر وهواوي وتكنو وإنفينكس وإيتل، كعلامات تجارية شهدت نموًا إيجابيًا على اساس سنوي خلال الفترة الربع الثالث، بينما شهدت العلامة التجارية الخمس الكبرى، انخفاضات مزدوجة الرقم على أساس سنوي.

وقد تشهد المبيعات ارتفاعًا خلال الفترة المتبقية من الربع الأخير من العام الجاري، بحسب توقعات المحللين.