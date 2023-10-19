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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

بسبب التوتر فى الشرق الأوسط.. النفط يرتفع نحو 2%

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط نحو 2%، ووصلت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، أمس الأربعاء، بفعل سحب أكبر من المتوقع من المخزون الأمريكي ومخاوف بشأن الإمدادات العالمية، بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل، بسبب الصراع في قطاع غزة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار، بما يعادل 1.8% مسجلة 91.50 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.66 دولار أو 1.9% إلى 88.32 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب "رويترز".

وصعد الخامان بأكثر من ثلاثة دولارات، في وقت سابق من الجلسة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن شركات الطاقة سحبت 4.5 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات، خلال الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر.

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