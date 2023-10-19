شعبة الهندسة المدنية: نفوض الرئيس لحماية سلامة أرض مصر ووقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

هاجم المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين المصرية وعضو اللجنة الاستشارية العليا، ما أسماه جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلى ضد الأشقاء الفلسطنيين والمدنيين والنساء والأطفال وحصار قطاع غزة واستخدام العنف في تنفيذ مذابح بشرية فجه كان آخرها حادث استهداف مستشفى المعمدانى بغزة.

وأكد رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين على تفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة لحفظ سلامة ووحدة الاراضي المصرية ودعمه الكامل للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينيه، مشيداً بالموقف الذي اتخده رئيس الجمهورية بإعلانه الرفض القاطع والحاسم لمخططات تصفية القضية الفلسطينيه عبر تهجير الفلسطينيين

وأضاف حشيش أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي كما رفض بشكل قطعي المخطط الصهيوني، الذي يهدف الي تصفية القضية الفلسطينيه والمساس بالأمن القومي المصري.