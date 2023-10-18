رسميًا.. تأكد إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

تأكد بشكل رسمي إصابة النجم البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وكشفت التقارير السعودية في تقرير لها قبل قليل أنه تأكد إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وبذلك ينتهي موسم النجم البرازيلي الدولي مع الهلال بشكل رسمي.

لعنة الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة الخليج

أعلن نادي الهلال السعودي عن تعرض 5 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم للإصابة خلال يوم واحد فقط، وقبل يومان من عودة النشاط الكروي بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويعاني فريق الهلال من كثرة الإصابات بين صفوف الفريق ليضع المدير الفني خورخي خيسوس في أزمة حقيقية في ظل المنافسة بقوة على بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

إصابات الهلال في أخر 24 ساعة :

إصابة نيمار بالركبة و شكوك بالرباط الصليبي

إصابة سلمان الفرج بالعضلة الخلفية

إصابة حسان تمبكتي بعضلة الساق

إصابة عبدالله الحمدان في أسفل البطن

إصابة ناصر الدوسري بكدمة قوية

موعد مباراة الهلال والخليج والقناة الناقلة والمعلق

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الخليج المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلقين فهد العتيبي وفهد العريشي وراشد الدوسري.