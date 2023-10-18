في دقائق.. اصنعي برجر اللحم بالبنجر اللذيذ

وسط الانشغالات وعدم وجود وقت كافٍ للأمهات، لتصنع لأولادها وجبات مختلفة وشهية، نقدم لك وصفة برجر اللحم بالبرجر اللذيذ والسريع.







طريقة عمل برجر اللحم بالبنجر

المقادير

1 حبة بصل أحمر (مفروم ناعم)

نصف حبة عصير لايم

4 حبات خبز كايزر (أبيض)

450 جم لحم ضاني (مفروم)

ملعقة صغيرة بذور الكمون

159جرامًا بنجر (أحمر)

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء (مفرومة)



طريقة التحضير

ضعي اللحم في وعاء، ثم أضيفي إليه الكمون، ونصف كمية البصل، ثم قلبي حتى تتداخل المكونات.

قسمي المزيج إلى 4 قطع برجر متساوية الحجم.

حمّي مقلاة كبيرة على حرارة متوسطة، واطهي فيها قطع البرجر لمده 5 دقائق من كل جهة حتى تنضج.

في وعاء، اخلطي باقي كمية البصل مع الشمندر، والكزبرة، واللايم.

قدمي اللحم في خبز البرجر مع صلصة الشمندر.