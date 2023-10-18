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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

في دقائق.. اصنعي برجر اللحم بالبنجر اللذيذ

بوابة الوفد الإلكترونية

وسط الانشغالات وعدم وجود وقت كافٍ للأمهات، لتصنع لأولادها وجبات مختلفة وشهية، نقدم لك وصفة برجر اللحم بالبرجر اللذيذ والسريع.

 



 

طريقة عمل برجر اللحم بالبنجر

المقادير

 1 حبة بصل أحمر (مفروم ناعم) 

نصف حبة عصير لايم

 4 حبات خبز كايزر (أبيض) 

 450 جم لحم ضاني (مفروم) 

ملعقة صغيرة بذور الكمون 

159جرامًا بنجر (أحمر) 

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء (مفرومة) 
 

طريقة التحضير

ضعي اللحم في وعاء، ثم أضيفي إليه الكمون، ونصف كمية البصل، ثم قلبي حتى تتداخل المكونات.

قسمي المزيج إلى 4 قطع برجر متساوية الحجم.

حمّي مقلاة كبيرة على حرارة متوسطة، واطهي فيها قطع البرجر لمده 5 دقائق من كل جهة حتى تنضج.

في وعاء، اخلطي باقي كمية البصل مع الشمندر، والكزبرة، واللايم.

قدمي اللحم في خبز البرجر مع صلصة الشمندر.

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