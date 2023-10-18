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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مقعد تسوية المنازعات يواصل جلساته المعتادة بشرم الشيخ لحل مشكلات المواطنين

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

واصل مقعد تسوية المنازعات جلساته المعتادة بمحافظة جنوب سيناء، جلسته اليوم الأربعاء، بقاعة مركز الأزمات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ القديم.

وذلك بحضور المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار الي ان جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

وحرص جلسة مقعد تسوية المنازعات، على نظر طلبات بعض المستثمرين و الشركات العاملة وانتهى إلى إيجاد حلول لها فى إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية

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