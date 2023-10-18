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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد أبو بكر: جريمة مستشفى المعمداني تأليف إسرائيلي وإخراج أمريكي

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

استنكر الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والمدنيين بقطاع غزة وقصف مستشفى المعمداني، معقبًا:"تبرير مسئولية القصف تأليف إسرائيلي وإخراج أمريكي.. وما يحدث مسرحية هزلية جديدة".

 وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن العالم أمام مشهد هزلي من التصريحات التي اطلقها جو بايدن، بحق التهم الموجهة للشعب الفلسطيني وحركة الجهاد. 

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وأوضح أن الحد الأدنى من الشعور العربي والدعم للقضية الفلسطينية موجود وبقوة، ولكن السؤال الصعب "هل هناك قوة تستطيع منع وقوع ضحايا أكثر من الفلسطينيين؟.. الإجابة لا.. وهل تستطيع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لعب دور لردع إسرائيل عن هذه الممارسات؟.. الإجابة لا.. واخيرًا من الدول يستطيع ردع إسرائيل ويمنعها أن تكف عن قصف المدنيين في غزة؟.. نعم هناك دول قادرة على ذلك".

ونوه إلى أنه من الوارد جدًا أن نرى ونجد قريبًا، قمة عربية روسية صينية، بشان القصف الإسرائيلي الواقع على قطاع غزة، مضيفًا أنه من الوارد أن نجد قمة عربية مع روسيا والصين بشان الأوضاع والقصف الواقع على قطاع غزة، وتكون هذه القمة بمشاركة مصر والأردن والإمارات والسعودية وروسيا والصين. 

وواصل:"هذه ليست معلومة.. لكن ما المانع في ذلك، في إطار حث كافة الأطراف الدولية ووضع الصورة كاملة أمامهم بمشاركة القاهرة وأبو ظبي وعمان.. سيكون لها واقع على الأمريكان والأوروبيين والعالم".

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