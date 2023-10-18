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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ يرفع الجلسة بعد الموافقة على تفويض السيسي لحماية الأمن المصري

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري.
 

رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقبيل رفع الجلسة، وجه رئيس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: سر على بركة الله مصر كلها معك ولن يخذلنا الله أبدا".

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محمد صلاح يطالب بتوقف المجازر في قطاع غزة

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن أعضاء مجلس الشيوخ، عبروا باستفاضة عن الذي يجيش في صدور كل المصريين من الأسى والألم على شعب يتعرض لإبادة جماعية من الكيان الصهيوني.

 

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