رئيس الشيوخ يرفع الجلسة بعد الموافقة على تفويض السيسي لحماية الأمن المصري

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري.



رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقبيل رفع الجلسة، وجه رئيس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: سر على بركة الله مصر كلها معك ولن يخذلنا الله أبدا".

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن أعضاء مجلس الشيوخ، عبروا باستفاضة عن الذي يجيش في صدور كل المصريين من الأسى والألم على شعب يتعرض لإبادة جماعية من الكيان الصهيوني.