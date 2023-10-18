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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تغذي البشرة والشعر.. طريقة تحضير كانيلوني بالمشروم

مكرونة كانيلوني
مكرونة كانيلوني

يعرف المشروم بفوائده العديدة للجسم، حيث يحتوي علي مضادات الأكسدة، كما أنه مصدر جيد لفيتامينات B2 وB3 وB5 وB9، وهي ضرورية لتكوين ونمو الخلايا، فهي مفيده للشعر والبشرة والأظافر، لذلك أصبحت أغلب الأمهات تضيفه علي الوصفات المختلفة؛ للاستمتاع بفوائده العديدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كانيلوني بالمشروم اللذيذ.


 

طريقة عمل مكرونة كانيلوني بالمشروم

المقادير

- الحشوة :

الستيك : 400 جراماً (مقطع شرائح رفيعة)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الزبدة : ملعقة كبيرة

دقيق : رشّة

الفطر : كوب (طازج ومقطع شرائح)

البصل : 1 حبة (صغير ومفروم)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

- الصلصة :

صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

خل البلسمك : ملعقة كبيرة

دقيق : 2 ملعقة كبيرة

كريمة الطبخ : نصف كوب

حليب : 3 اكواب

بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- الكانيلوني : عبوة (جاهزة)

طريقة التحضير

لتحضيرة الحشوة: في مقلاة واسعة على نار عالية، ذوبي الزبدة مع زيت الزيتون، وأضيفي اللحم ورشة دقيق وحركي المكونات، ثم أضيفي البصل، والمشروم وقلبي حتى يصبح الخليط بني اللون.

تبلي الخليط بالملح، والفلفل، وجوزة الطيب، ثم ارفعي المقلاة عن النار واسكبي الخليط في وعاء جانبي.

لتحضير الصلصة: في نفس المقلاة ضعي الخل البلسمي، وصلصة الصويا، والدقيق، والحليب، والكريمة، والبقدونس، واتركي المزيج حتى يغلي وتتكاثف الصلصة.

إحشي مكرونة كانيلوني بحشوة اللحم المحضرة وضعيها في صينية فرن.

اسكبي الصلصة وانثري الجبن على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 30-35 دقيقة حتى يأخذ الكانيلوني اللون الذهبي وقدميه ساخناً.

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