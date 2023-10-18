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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أزمة بين نجلاء بدر ومراد مكرم بسبب حنان مطاوع بـ “صوت وصورة”

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

دارت أحداث الحلقة 5 من مسلسل صوت وصورة، حول العديد من الأزمات بسبب تورط الفنان مراد مكرم في قضية التحرش بحنان مطاوع، حيث شهدت الحلقة مواجهة بينه وبين نجلاء بدر لهذا السبب .

 

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مسلسل "صوت وصورة"| مواعيد العرض والإعادة على القنوات

خلال الحلقة السادسة من مسلسل "صوت وصورة"، حاولت نجلاء بدر عدم تصديق رواية حنان مطاوع ضد زوجها، ولكن كل الحقائق كانت تدفعها للتشكيك فيه.

 

وفي مشهد المواجهة بين نجلاء بدر ومراد مكرم اعترف لها بخيانته، ولكنها رفضت تصديق كلامه، وردت عليه بكلام مؤثر بعدما واجهها بالحقيقة.

 

كما اعترفت نجلاء بدر لمحامية زوجها بأنها كانت تود أن تدعم موقف حنان مطاوع لولا أن زوجها هو الطرف المتهم في القضية، وفكرت في توصية السكرتيرة الخاصة به لمراقبته ونقل أخباره لها.

 

تفاصيل مسلسل الصوت والصورة

مسلسل صوت وصورة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب، وتنتجه أروما ستوديوز، ويعرض عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT، كما يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.

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