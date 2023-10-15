مسلسل صوت وصورة| مواعيد العرض والإعادة على القنوات

انطلق المسلسل الجديد صوت وصورة بحلقاته الأولى على شاشات التلفزيون بجانب أحد المنصات الترفيهية الشهيرة، وتصدرت المشهد الدرامي والمراكز الأولى على محركات البحث، فور عرضها.

مسلسل صوت وصورة| الجدول الكامل لعرض وإعادة الحلقات

يعرض مسلسل صوت وصورة على قناتي dmc و dmc دراما، في المواعيد الآتية:



قناة dmc

موعد العرض الأول في الـ 8 مساءً.

الإعادة الأولى 2 صباحًا

الإعادة الثالثة1 ظهرًا.



قناة dmc دراما



موعد العرض الأول في الـ 11.00 مساء

الإعادة الأولى في الـ 9 صباحًا

الإعادة الثانية في الـ5 صباحًا .

بوستر مسلسل صوت وصورة

قصة وأبطال مسلسل صوت وصورة

تتضمن قصة مسلسل صوت وصورة قصة رضوى التي تقوم بدورها حنان مطاوع بعد تعرضها للتحرش وتورطها في جريمة قتل، فتلجأ سريعًا لمواقع التواصل الإجتماعي وقوتها في الحصول على حقها.

مسلسل صوت وصورة من بطولة"نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب".

حنان مطاوع في رمضان 2023

كان أحدث الأعمال الدرامية لـ حنان مطاوع من خلال مسلسل “سره الباتع” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، من بطولة بطولة أحمد السعدني، خالد الصاوي، حسين فهمي، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد فهمي، ريم مصطفى، هدى المفتي، شريف حافظ، أشرف زكي، شريف الدسوقي، كريم فهمي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمود قابيل، ميدو عادل، خالد أنور، خالد سرحان، منة فضالي، نجلاء بدر، أحمد وفيق، مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب الراحل يوسف إدريس، تأليف وإخراج خالد يوسف.