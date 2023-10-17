مدير منتخب مصر: الهجوم على محمد صلاح زائد عن الحد

قال محمد غرابة مدير منتخب مصر أن الهجوم على محمد صلاح الفترة الماضية كان "زيادة " لانه غير مطالب منه الإعلان عما يقوم به من دعم مؤكدا انه ليس في حاجة للحديث عن موقفه ودعمه للأشقاء .

وأضاف غرابة في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت:" الطرد كان له تأثير سلبي على نتيجة المباراة والتعادل نتيجة إيجابية بطعم الفوز لأنها مباراة ودية ولها إيجابيات ، مشددا على أن تعليمات فيتوريا يتم تنفيذها وكان هناك تغيير بالخطط والمراكز واللاعبين قدمو آداء مميز والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية كان العامل الأساسي في المباراة ".

وتابع " منتخب الجزائر يمتلك لاعبين كبار وتصنيفه الأول في افريقيا وكان هناك حماس شديد طوال المباراة ، والفترة المقبلة ستكون بنفس المستوى ، ولا يوجد مباراة ودية ورسميه كل المباريات هدفنا فيها تحقيق الفوز ".