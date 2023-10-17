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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدير منتخب مصر: الهجوم على محمد صلاح زائد عن الحد

محمد صلاح لاعب منتخب
محمد صلاح لاعب منتخب مصر

قال محمد غرابة مدير منتخب مصر أن الهجوم على محمد صلاح الفترة الماضية كان "زيادة " لانه غير مطالب منه الإعلان عما يقوم به من دعم مؤكدا انه ليس في حاجة للحديث عن موقفه ودعمه للأشقاء .

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وأضاف غرابة في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت:" الطرد كان له تأثير سلبي على نتيجة المباراة والتعادل نتيجة إيجابية بطعم الفوز لأنها مباراة ودية ولها إيجابيات ، مشددا على أن تعليمات فيتوريا يتم تنفيذها وكان هناك تغيير بالخطط والمراكز واللاعبين قدمو آداء مميز والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية كان العامل الأساسي في المباراة ".

وتابع " منتخب الجزائر يمتلك لاعبين كبار وتصنيفه الأول في افريقيا وكان هناك حماس شديد طوال المباراة ، والفترة المقبلة ستكون بنفس المستوى ، ولا يوجد مباراة ودية ورسميه كل المباريات هدفنا فيها تحقيق الفوز ".

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